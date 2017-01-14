Halep'te Insanlık Ölmesin' Kampanyası - Balıkesir

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Yardım tırlarından görüntüler

Müftü Hacı Öz'ün konuşması.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'in konuşması.

Dua edilmesi.

Tırların yola çıkması "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası

Türkiye genelinde başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırlar, Burhaniye Hükümet Konağı önündeki törenin ardından Halep'e doğru hareket etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kampanya kapsamında toplanan malzemeleri taşıyan 1 tır ve 1 kamyon dolusu battaniye, gıda maddesi, kıyafet, çocuk bezi gibi ihtiyaç maddelerinin Haleplilere ulaştırmak üzere yola çıktı.

-Burhaniye, Halep'te insanlık ölmesin çağrısına kulak verdi.

Halep'e gidecek olan yardımları taşıyan araçların yola çıkmasından önce düzenlenen törende konuşan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye'nin Halep'te insanlık ölmesin çağrısına kulak verdiğini söyledi.