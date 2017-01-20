Halep'te Insanlık Ölmesin' Kampanyası

Kastamonu'da, "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle uğurlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde başlatılan kampanyada temin edilen yardımları taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.



Törene, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, İl Müftüsü Osman Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı ve müftülük çalışanları katıldı.



Müftü Aydın'ın dua okumasının ardından, battaniye, giyecek ve gıda maddelerini taşıyan 2 tır, Suriye'ye uğurlandı.