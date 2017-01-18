Halep'te İnsanlık Ölmesin" Kampanyası

Aksaray Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının il ve ilçelerdeki şubeleri öncülüğünde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan 2 tır ilk yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.



Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Müftülük binası önündeki programda yaptığı konuşmada, Suriye'nin 5 yıldır zulüm altında olduğunu ve büyük bir insanlık dramı yaşadığını söyledi.



Suriye'deki insanlara sadece Türkiye'nin sahip çıktığını, dünyanın bu konuda sessiz kaldığını dile getiren Pekmez, şunları söyledi:



"Suriye'den ülkemize gelen 3 milyon civarında sığınmacı var. Bu hem sayısal olarak hem de devletimizin, milletimizin harcadığı para acısından önemli bir rakam. Bizlerden çok daha iyi geliri olan ülkeler, 50-100 Suriyeli sığınmacı aldıklarında bunları reklam aracı olarak kullanıyor. Biz 3 milyon Suriyeliyi canı gönülden bağrımıza bastık. Suriye'de bu sıkıntılar varken bunun üstüne bir de Halep sıkıntısı çıktı. Aylarca kuşatma altına tutuldu. Yaşadığımız yüzyılda insanlık olarak kabul edemeyeceğimiz bir olay. İnsanlar bir lokma ekmek ve ilaç bulamadılar. Şu an Haleple ilgili sivil toplum örgütlerimizin, kurumlarımızın yardımları oluyor. Şehrimizde Diyanet Vakfı aracılığı ile toplanan yardım 600 bin lira civarında. Bugün gönderdiğimiz malzemelerle de Halepli kardeşlerimizin yaralarına merhem olacağız."



İl Müftüsü Cemalettin Bal ise Halepliler için yardım kampanyalarını düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayarak herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.



Konuşmanın ardından yardım tırları dualarla uğurlandı.