Bitlis Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca, il merkez ve ilçelerindeki şubeler öncülüğünde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan 3 tır dolusu yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



İl Müftülüğü önünde yardım malzemelerinin yüklendiği 3 tır, dualarla Halepliler'e gönderildi.



Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, sendika olarak Türkiye genelinde yaklaşık 400 tır yardımı Halepliler'e gönderdiklerini belirterek, "Yardımlarımız devam etmektedir. Tabii burada bir sivil toplum kuruluşu temsilcisinden ziyade bir insan olarak, Halep'in şu an ki durumuna baktığımızda gerçekten insanlığın öldüğü ve iflas ettiğini görüyoruz. Sadece Halepli değil, bütün insanlık ölüyor. İnsan olarak herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor. Özellikle Müslüman ve din görevlisi olarak bir insanın uzvuna bir şey olduğunda iliklerimize kadar hissetmiyorsak o zaman burada bir sorun vardır. Sendika olarak nerede kanayan bir yara varsa, bunu iliklerimize kadar hissederek o şekilde her türlü yardımı yapıyoruz. Halepli kardeşlerimizi görmemiz lazım. Orta Doğu'da akan kanın durması ve vahşetin önlenmesi için her Müslüman'ın mutlaka duyarlı olması lazım." diye konuştu.



İl Müftüsü Faysal Geylani de "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında tüm ülkede yardım toplandığını anımsattı.



İl merkezi ve ilçelerde başlattıkları kampanyalar kapsamında yardım topladıklarını vurgulayan Geylani, şöyle devam etti:



"Cenab-ı Allah bu desteği verenlerden razı olsun. Bugün ülkemizde 3 milyon insan mülteci olarak kalmaktadır. Bunlara kalbimizi ve gönlümüzü açtık. Bunlar din kardeşlerimizdir. Şefkat ve merhamet kapısını tüm Türkiye olarak açtık. Halep'e bugün 3 yardım tırı gönderiyoruz. Allah milletimize ve memleketimize birlik ve beraberlik versin. Bu milletin eksikliğini vermesin. Bu millet nerede bir acı varsa orada hazırdır. Cenab-ı Allah ülkemize ve milletimize güç versin. Çünkü ne kadar güçlenirsek o kadar mazlumun ve mağdurun sesi oluruz."