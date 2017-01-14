Karaman'da "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan 1 tır insani yardım malzemesi Halepliler'e ulaştırılılmak üzere yola çıkarıldı.



Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan AK Parti Karaman Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kale, hiçbir zaman zulmün karşısında dilsiz şeytanı oynamayacaklarını söyledi.



Gençlerin harçlıklarından fedakarlık ederek yardım ettiğini belirten Kale, "Türkiye'nin gençleri olarak dün Afrika'nın en uzak köşelerindeki kardeşlerimize destek olurken, bugün Suriye'deki kardeşlerimizle birlikte bu toprakları sevgiyle, dostlukla ve yapay sınırların aramıza koyduğu hasreti bitirmişçesine, yeni bir coşkuyla tekrar inşa etmek amacıyla buradayız.



Karaman AK Parti Gençlik Kolları olarak harçlıklarımızdan kıyafetlerimizden fedakarlık ederek Halep'teki genç kardeşlerimize destek olmak istedik. Yaklaşık 15 gündür yürüttüğümüz bu yardım çalışmasında 1 tır yardım malzemesi topladık. Bu çalışmalarda gecesini gündüzüne katıp destek olan kardeşlerime ve maddi manevi destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyoruz." dedi.



Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan tır dualar eşliğinde yola çıktı.