Manyas ilçesinde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan un yüklü yardım tırı, Halepliler için yola çıktı.



İlçe meydanında düzenlenen törende konuşan Manyas Hayırsevenler Derneği Başkanı Serdar Erçel, bölgedeki insanların en büyük gereksinimlerinden birisinin un ve ekmek olduğunu söyledi.



Bu yardımlara devam edeceklerini belirten Erçel, "Un ve ekmek en önemli yardım malzemesidir. Biz de bunu gözeterek ekmek veya benzeri yiyecek yapabilmeleri için un bağışı yapmayı düşündük. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile 32 ton un toplandı. Bunun 25 tonunu şimdi gönderdik, 7 tonda Gönen'den gidecek tır ile göndereceğiz." diye konuştu.



Yardım tırını uğurlama törenine, Manyas Kaymakam Vekili İlyas Öztürk, Belediye Başkanı Tancan Barçin, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. İsmet Kürşat Karademir, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kahraman, daire amirleri ve vatandaşlar katıldılar.



Manyas Müftüsü Erdoğan Aslantaş'ın yaptığı dua sonrası yardım tırı yola çıktı.