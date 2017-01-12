Halep'te Insanlık Ölmesin' Kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen kampanya kapsamında Turgutlu ilçesinden toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 8 tır yola çıktı.



Turgutlu İlçe Müftülük Külliyesi önünden gerçekleştirilen uğurlama törenine Kaymakam Uğur Turan, İl Müftüsü Sinan Cihan ile İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan katıldı.



Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Cihan, katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.



Kampanyada 100'ün üzerinde yardım malzemesi yüklü tırın bölgeye ulaştığına dikkat çeken Cihan, "Kampanya kapsamında Manisa'dan 501 bin liralık yardım, ilgili hesaplara havale edildi. İl Müftülüğü olarak toplam 14 tır yardım malzemesini de o bölgeye intikal ettirmiş olacağız." dedi.



Konuşmaların ardından tırlar dualar eşliğinde hareket etti.