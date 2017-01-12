Halep'te İnsanlık Ölmesin" Kampanyası

Ardahan'da "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan, Ardahan Belediyesi ve Diyanet Vakfı'nın da destek verdiği kampanya kapsamında, hayırsever vatandaşların yardımıyla kentte toplanan gıda, giyecek ve yakacak malzemesinden oluşan 6 tır Ardahan'dan Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.



İHH Ardahan Temsilci Yardımcısı Akın Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Daha önce de Halep'e bir tır yükü un gönderildiğini belirten Demirci, şöyle konuştu:



"Dün itibariyle Ardahan'da toplam 5 tır gıda ve giyecek malzemesi ile Hatay'dan da bir tır yakacak Halep'e gönderildi. Bu çalışmamıza destek veren her Ardahanlıya tek tek teşekkür ediyoruz. Ardahanlının bu insani davranışı bizi mutlu etmiştir. Küçük bir ilimizde bu çaplı bir yardımdan dolayı emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Bu maddiyattan öte manevi bir durumdur. Yani Ardahan, Halepli kardeşlerini unutmadı, unutmayacaktır. İnsanlığın gereği de budur zaten."