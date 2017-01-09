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Halep'te Insanlık Ölmesin" Kampanyası

Halep'te Insanlık Ölmesin" Kampanyası

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Halep'e gönderilecek yardım malzemelerinin tıra yüklenmesine ait detaylar Gömeç Müftüsü ve Ayvalık Müftü Vekili İsmail Yıldız ile Röportaj Haleplilere yardım kampanyasıTürkiye Diyanet Vakfının Halepliler için "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlattığı kampanya...

Halep'te Insanlık Ölmesin' Kampanyası

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Halep'e gönderilecek yardım malzemelerinin tıra yüklenmesine ait detaylar
Gömeç Müftüsü ve Ayvalık Müftü Vekili İsmail Yıldız ile Röportaj
Haleplilere yardım kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfının Halepliler için "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinden toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır için müftülük önünde tören düzenlendi.

Ayvalık Müftü Vekili İsmail Yıldız burada yaptığı konuşmada, din görevlilerinin Halepliler için camilerde yaptıkları yardım çağrılarına Ayvalık ve Gömeç'te yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Kampanya kapsamında 2 tırın doldurulduğunu aktaran Yıldız, "Yardım malzemelerini şu anda çadırlarda yaşayan kardeşlerimize gönderiyoruz. Tırlarda un, zeytinyağı, zeytin gibi gıda maddelerinin yanı sıra battaniye ve giyim eşyaları da bulunuyor." dedi.

Daha sonra, toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, dualarla uğurlandı.

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