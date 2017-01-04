Halep'te İnsanlık Ölmesin" Kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfının Halepliler için "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yardım çadırı kuruldu.



Burhaniye Belediyesi önünde kurulan çadırda, 10 gün sürecek kampanya kapsamında, hayırseverler tarafından getirilecek yardımlar toplanacak.



İlçe Belediye Başkanı Necdet Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Haleplilerin yaşadığı zorluklara her gün televizyonlarda şahit olduklarını söyledi.



Bombalanan, yıkılan evlerin altından çıkan aileleri gördüklerini belirten Uysal, şöyle konuştu:



"Bunlar, bize çok büyük acı veriyor. Bu bakımdan, yapabileceğimizin en fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Yardımları tamamlayıp göndereceğiz. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. Bu dram karşısında, onlara yardım etmek bir büyüklüktür. Biz de Burhaniye halkı olarak bu büyüklüğü elimizden geldiği kadar göstereceğiz. Bu konuda halkımıza güveniyorum."



Kaymakam Hüseyin Öner de kampanyaya ilçeden yoğun bir katılım olduğunu vurgulayarak "Öncelikle battaniye, un ve giyecek ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda yardım talep ediyoruz ama bunun dışında muhtelif mutfak ve temizlik malzemeleri olmak üzere gelen yardımları yönlendiriyoruz. Burada günlük toplanan yardım malzemelerini depoluyoruz. Halkın gözü önünde böyle bir yardım noktası oluşturmak çok önemliydi." dedi.



Yardım kampanyasına destek veren Yusuf Kızık da "Oradaki acıyı görünce bizim içimiz sızlıyor, diyecek kelime bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.