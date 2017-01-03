Halep'te İnsanlık Ölmesin" Kampanyası

Çankırı'da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyasında toplanan insani yardım malzemesi yüklü 6 tır, Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Çankırı merkezden 3, Orta ilçesinden 2, Şabanözü ilçesinden de 1 tır yardım toplandı.



Çankırı Müftüsü Arslan Türk, Çarşamba Pazarı'nda yardım tırlarının uğurlanması amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hayırseverler tarafından kendilerine emanet edilen temel gıda ve yaşam malzemelerinin Halep'e gönderileceğini ifade etti.



Halep'te insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Türk, "Resulullah bir hadisinde, 'Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir' buyuruyor. Çankırılı vatandaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kampanyada emeği geçen tüm kardeşlerimizden, tüm görevlilerimizden Allah razı olsun diyorum. Rabb'im Türk milletine böyle kötü günler yaşatmasın." ifadesini kullandı.



Arslan Türk, Suriye'den, Irak'tan gelen kardeşlerine bugüne kadar kucak açtıklarını, bundan sonra da açmaya devam edeceklerini kaydetti.



Yardım tırları, edilen duanın ardından Halep'e uğurlandı.