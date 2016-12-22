Halep'te Insanlık Ölmesin' Kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında Siirt'te de yardım toplanmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Siirt İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Siirt Şubesince organize edilen ve 10 gün sürecek kampanya için İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, belediyeye ait bir iş yerini yardım toplanması için tahsis etti.

Toplanacak yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Halep ve İdlib'ten tahliye edilenlere ulaştırılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı yardım toplama koordinatörü Zekeriya Ekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımları Halep'teki mazlumlara ulaştırmak için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Siirt Müftülüğü din görevlisi Zafer Yunus Aşan da Suriye için başlattıkları yardım kampanyasının amacının kardeşin kardeşe el uzatması olduğunu belirtti.

Vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağıran Aşan, şöyle dedi:

"Peygamber efendimiz, 'Ümmetin evvelini kurtaran formül ahiretini kurtaracaktır' buyurmuştur. Ümmetin evvelini kurtaran formül, İslam birliği, kardeşlik ve uhuvvettir. Bizim de yapmamız gereken kardeşliğe önem vermemiz, ümmeti vahdete çağırmamızdır. Tüm vatandaşlarımızın yardım kampanyasına destek vermeye çağrısına destek olmalarını bekliyoruz. Temel ihtiyaç duyulan malzemeler, temizlik ve hijyen malzemeleri, çocuk bezi, temel gıda malzemeleri, kışlık giyecek, kışlık ayakkabı, battaniye, yorgan, bebek maması ve benzeri ürünler."

Yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, hazırladıkları kolileri bulundukları mahallelerdeki camilere veya yardım toplama alanına teslim edebilecekleri bildirildi.