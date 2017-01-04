Halep'te İnsanlık Ölmesi" Kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfının "Halepte İnsanlık Ölmesin" sloganıyla Halepliler için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, 4 tırla bölgeye gönderildi.



Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, tırların uğurlanması amacıyla Türk Dünyası Parkı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, soğuk kış günlerini, Bayburt halkının Haleplilere yaptığı yardımların ısıttığını söyledi.



Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya Bayburt halkının yoğun katılım sağladığını belirten Ustaoğlu, Bayburt'ta düzenlenen yardım seferberliğinde toplanan 4 tır yardım malzemesini Halepliler için göndereceklerini ifade etti.



Ustaoğlu, Halep'in yüzyıllar boyu Osmanlı şehri olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"İslam medeniyetine yüzyıllarca ev sahipliği yapmış bu şehrin maalesef şu an acıklı durumunu hepimiz görüyoruz. İçimizi sızlatan, bizleri kahreden, orada dindaşlarımızın karşı karşıya olduğu bir durum var ama biz de Müslümanlar olarak, millet olarak, vatandaşlar olarak onlara bir taraftan dualarımızı yollarken, bir taraftan da içerisine sevgimizi, hoşgörümüzü, dayanışmamızı koyduğumuz çuvallarımızı yola çıkarıyoruz. Bu yardım malzemelerimizle Bayburt halkı olarak onların yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz."



Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de dünyanın her bir köşesinde Müslümanın kanını akıtan, Müslümanların gözyaşlarına sebep olan, onları evsiz, anaları çocuksuz, çocukları annesiz-babasız bırakan emperyalistlerin utanması gerektiğini söyledi.



İl Müftüsü Kemalettin Aksoy ise kampanya kapsamında Bayburt'tan nakdi olarak 147 bin 700 liranın Türkiye Diyanet Vakfı'nın Halep hesabına yatırıldığını ve kampanya kapsamında 4 tır yardım malzemesinin de toplandığını dile getirdi.



Bu yardımların nüfus olarak Türkiye'nin en küçük ili Bayburt için oldukça iyi bir rakam olduğuna işaret eden Aksoy, yardım malzemelerinin battaniye, gıda, giyim malzemesi ile un olduğunu aktardı.



Konuşmaların ardından yardım tırları dualarla bölgeye uğurlandı.