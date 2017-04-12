Halep'in Yeniden İnşasında Kullanılacak Tek Kaynak İddiası

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Halep'in yeniden inşasında kaynak olabilecek tek envanteri olduğunu söylediği Osmanlı'nın İzi'nde isimli kitabı, kendisini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e hediye etti.



Gaziantep'te bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret etti. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci'nin de katıldığı ziyarette, konukları Rektör Gür ve GAÜN yönecileri karşıladı. Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Genel Sekreter Gül'ü üniversite konusunda bilgilendirdi.



Gür, Gaziantep Üniversitesinin 52 bin öğrencili, dünyanın 107 ülkesinden 3 bin 700 öğrenciye ev sahipliği yapan bir üniversite olduğunu belirterek, Türkiye'nin üç dilde eğitim veren tek üniversitesi olduğunu kaydetti. Şimşek ve Gül de Gaziantep Üniversitesinin özellikle Suriyeli gençlerin eğitimiyle ilgili çalışmalarını yakından izlediklerini belirterek başarı dileklerini sundu.



Rektör Gür, ziyarette Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e, Halep'in yeniden inşasında kaynak olarak kullanılabilecek tek envanter olduğunu söylediği, Osmanlı'nın İzin'de isimli kitabı hediye etti. Gür, Gaziantep Üniversitesi yayınları arasında yer alan ve bölgedeki Osmanlı eserlerinin yer aldığı kitabı, Başbakan Yardımcısı Şimşek'e teslim etti. Bunun üzerine ise Rektör Gür'e teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Eksiği yoktur inşallah. Tüm bilgiler vardır ve bu kitaptaki bilgilerle Halep'te o eserler yeniden inşa edilir" diye konuştu. - GAZİANTEP