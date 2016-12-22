Halep'in Tahliyesi Tamamlandı, Şehir Esad Rejimine Geçti

– Suriye'de Esad rejimi bu akşam saatlerinde Halep kentinin kontrolünü tamamıyla ele geçirdiğini açıkladı.



Halep kentinin doğusunda, Esad rejimi güçlerinin kuşatmasında bulunan sivillerin ve muhaliflerin tahliyesi sona erdi. Suriye devlet medyasında yapılan açıklamalarda Halep'in tamamen ele geçirildiği söylenilerek, yaşanan durumun "ülkede beş yıldır süren iç savaşta bir dönüm noktası olduğu" savunuldu. Suriye hükümet kuvvetleri, kentin doğu yakasında dört yıldan uzun süren muhalif egemenliğini sonlandırdıklarını bildirdi.



Birleşmiş Milletlerin verilerine göre 2011'den beri Suriye'de 400 bin civarında insan hayatını kaybederken, 4 milyon 800 bin kişi ise ülkeden iltica etti. - İstanbul