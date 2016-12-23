Halep'in Doğusundaki Tahliye Tamamlandı - Raşidin

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Otobüslere binen Halepli siviller

Halepli siviller ile röportajlar

Otobüsün içinde slogan atan Halepli siviller Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin kuşatmasındaki doğu Halep'ten ve muhaliflerin kontrolündeki Fua ve Kefreya beldelerinden karşılıklı tahliyeler sona erdi.



Tahliye bölgesindeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, kuşatma altındaki doğu Halep'ten son olarak çoğunluğu silahlı muhalifleri taşıyan 5 otobüs, 30 araçtan oluşan son tahliye konvoyu çıktı. Ramuse'deki rejimin kontrol noktasından hareket eden yaklaşık bin kişilik konvoy Halep'in batısında muhaliflerin kontrolündeki Raşidin bölgesine yöneldi.



Halep'ten bugün 10 otobüs ve 420 özel araçın bulunduğu konvoyla yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye edildi.



Buna karşılılık İdlib'te muhaliflerin kuşatmasında bulunan Fua ve Kefreya beldelerinden yaklaşık 250 kişi, Halep'in batısındaki rejim bölgelerine ulaştı.



Halep'in doğusundan muhaliflerin de çıkmasıyla Halep kent merkezi tamamen Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarının kontrolüne girdi.