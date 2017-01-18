Halep'in Batısında Hava Saldırısı: 4 Ölü

HALEP (İHA) – Halep'in batısındaki Kefir Halep bölgesine düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.



Halep'in batısında Kefir Halep bölgesine düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Sivil toplum kuruluşu sözcüsü Ebu Mücahit El Halebi Kefir Halep beldesinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Halep'in batısında, Kefir Halep beldesindeyiz. Bu belde çok sayıda uçak saldırısına maruz kaldı. Uçaklar tarafından atılan bombalarda 4 kişi hayatını kaybetti. 10 ev de tahrip oldu. İnsanlar Kefir Halep'i terk etmeye başladı." - HALEP