HALEP (İHA) – Halep'in batısındaki Kefir Halep bölgesine düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Halep'in batısında Kefir Halep bölgesine düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Sivil toplum kuruluşu sözcüsü Ebu Mücahit El Halebi Kefir Halep beldesinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Halep'in batısında, Kefir Halep beldesindeyiz. Bu belde çok sayıda uçak saldırısına maruz kaldı. Uçaklar tarafından atılan bombalarda 4 kişi hayatını kaybetti. 10 ev de tahrip oldu. İnsanlar Kefir Halep'i terk etmeye başladı." - HALEP
Halep'in Batısında Hava Saldırısı: 4 Ölü
HALEP (İHA) – Halep’in batısındaki Kefir Halep bölgesine düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
HALEP (İHA) – Halep'in batısındaki Kefir Halep bölgesine düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
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