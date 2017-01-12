Halep İçin Yardım Tır'ları Yola Çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan, "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında Manisa İl Müftülüğü tarafından yardım malzemelerinden oluşan 8 adet TIR Turgutlu'da düzenlenen törenle Halep'e ulaştırılmak üzere gönderildi. Toplamda 14 yardım TIR'ının gönderileceğini ifade eden İl Müftüsü Sinan Cihan, Halep için toplam 501 bin TL nakdi yardım toplandığını açıkladı.



Turgutlu İlçe Müftülüğüne ait Külliye önünde yapılan törene Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Turgutlu Müftüsü Nizamettin Doğan, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.



8 adet TIR Halep'e doğru yola çıkarken uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim okundu. Dualarla yardım TIR'ları yola çıkarken uğurlama töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, "Halep'te dindaşlarımız yardım etmek bizlerin insanlık borcudur. Müslümanlık insanlığa yardım etmektir, hayırseverlerimizin desteği ile bugün 8 TIR yola çıktı. Daha önce 2 TIR yollamıştık, daha sonra da 2 TIR yollayacağız ve Manisa İl Müftülüğü olarak 14 adet yardım TIR'ını dindaşlarımıza ulaştıracağız. Ayrıca Manisa'da Halep için 501 bin TL nakdi yardım toplandı" dedi.



Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan da uğurlama töreninde bir konuşma yaptı. Kaymakam Turan, "Biz Myanmar'ı da, Arakan'ı da unutmadık, Halep'teki Müslüman kardeşlerimize de yardım elimizi uzattık. Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Dindaşlarımıza ve soydaşlarımıza yardım etmek bizlerin görevi" şeklinde konuştu.



Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıkan 8 adet TIR'da muhtelif gıda malzemeleri, kıyafet ve battaniyelerin olduğu öğrenildi. - MANİSA