Halep İçin Yardım Kermesi

Ardahan'da, Halep'teki sivillere yardım amacıyla kermes düzenlendi.



Ardahan Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ardahan şubesi kadın kolları tarafından Suriye'nin Halep kentinde ki Müslümanlara yardım eli uzatmak amacıyla kermes düzenlendi.



Yöresel yiyecek ve içeceklerin yardımseverlere sunulduğu kermesin açılışına Ardahan Valisi İbrahim Özefe ve eşi Hacer Özefe, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve eşi Cevriye Köksoy, Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Leyle Kargı ve teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



Açılış öncesi konuşan Vali Özefe, Halep'e destek amacıyla kurulan kermese vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğine işaret etti.



Katılımcılara teşekkür eden Özefe, "İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ardahan şubesi kadın kolları tarafından düzenlenen kermese vatandaşlarımızın ilgisi gerçekten çok büyük. Duyarlı Ardahan halkı, Halep'teki kardeşlerinin yanında olduğunu bu kermesle bir kez daha göstermiştir." dedi.



Suriye'deki dramın artık son bulmasını isteyen Başkan Köksoy ise, "Halep'teki savaş ortamından en çok kadın ve çocuklar olumsuz etkilendi. Binlerce insan göçmen duruma düşürüldü. Bu insanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ülkemizin dört bir yanından yardım çalışmaları sürdürülüyor. Ardahan Belediyesi ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ardahan şubesi kadın kolları tarafından, Halep'teki kardeşlerimize sahip çıkma, onların ihtiyaçlarını giderme adına böyle bir kermes düzendi. Kermesimizde 7'den 70'e gönüllü vatandaşlarımız kıyafetten yiyeceğe kadar her türlü desteği yaparak yardımımıza ortak oluyor. Bu kermesten toplanacak gelirin de Halep'teki kardeşlerimize gönderilmesini sağlayacağız." dedi.



Kermesin açılışı Vali İbrahim Özefe, Başkan Köksoy ve Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu tarafından yapıldı. - ARDAHAN