Halep Için Vazgeçtiği Hayalini Kızılay Gerçekleştirdi

Biriktirdiği harçlığını Halep'teki ihtiyaç sahiplerine gönderen 11 yaşındaki Muhammed Furkan Taşçı'ya hayalindeki oyun konsolu, Türk Kızılayı tarafından hediye edildi.



Halep'teki ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılayı tarafından düzenlenen "Bir çuval un ile sen de katıl" yardım kampanyasına, oyun konsolu almak için biriktirdiği 825 lira harçlığını bağışlayan 5. sınıf öğrencisi Taşçı'nın örnek davranışı karşılığını buldu.



Türk Kızılayı Kavaklıdere Şube Başkanı Gültekin Çağrı Karapınar ve beraberindekiler, eğitim gördüğü okula gelerek, kampanyaya verdiği destek dolayısıyla Taşçı'ya teşekkür etti.



Taşçı'ya sürpriz yaparak, hayalini kurduğu oyun konsolunu hediye eden Karapınar, burada yaptığı konuşmada, Halep'te binlerce insanın yardıma muhtaç durumda olduğunu, bu insanlara uzanan yardım elleri arasında en anlamlılarından birinin de Taşçı ve arkadaşları tarafından uzatıldığını belirtti. Karapınar, çocukların uzattığı bu yardım elinin kutsallığını ve güzelliğini tarif etmenin mümkün olmadığını söyledi.



Taşçı da biriktirdiği harçlığa Suriye'de yaşayan halkın daha çok ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "İnsanlar orada açlık içerisinde büyüyorlar. Büyüyünce de yardım yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.



Yunus Emre Okulları Müdürü Mustafa Kemal Çalışır ise Halep'teki ihtiyaç sahiplerine yardım göndermek için bir hafta önce başlatılan kampanyaya tüm öğrencilerin destek verdiklerini belirtti.



Çalışır, 5. sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Taşçı'nın kumbarasında bulunan paranın tamamını Halep'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için okul yönetimine getirdiğini ifade ederek, "Furkan'ın bu onurlu davranışı karşısında çok duygulandık, etkilendik. Furkan'ı, bu konuda göstermiş olduğu davranıştan dolayı tebrik ederim. Türk milletinin gerçek özelliği Furkan'ın göstermiş olduğu bu davranış. Kendisi küçük ama yüreği büyük Furkan'ı kutluyorum." dedi.



Okulda 10 bin 125 lira topladıklarını bildiren Çalışır, birlik ve beraberlik içerisinde yeni yardımlara destek vereceklerini kaydetti.