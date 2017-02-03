Halep Için Uzat Elini' Kampanyası

Tekirdağ Beşir Derneği Şubesince "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası çerçevesinde toplanan gıda malzemelerinin yüklendiği tır, Kilis'e gönderildi.



Sahil Dolgu Saha'da düzenlenen törende konuşan Beşir Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Harun Taştekin, Halep'te yaşanan insanlık dramı nedeniyle mağdur olan Halep halkının ihtiyaçlarını karşılamak için "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası başlattıklarını söyledi.



Yardım kampanyası kapsamında Tekirdağ'dan dördüncü, Trakya'dan onbirinci kez yardım tırı gönderdiklerini ifade eden Taştekin, "Tüm bu çalışmaları 5 yıldır bağışçılarımızın desteği ile yürütmekteyiz. Bundan sonra da aziz milletimizin başlattığı bu yardım seferberliği ile tüm bu yardım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.



Yardımların bizzat ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Taştekin, "Ekiplerimiz ve ortak çalıştığımız Suriyeli sivil toplum örgütleri ile Suriye içerisinde bu yardım malzemelerinin dağıtımı bizzat bizim tarafımızdan kontrollü olarak yapılmakta ve nihai kullanıcı Suriyeli mazlum sivil halk ve diğer ihtiyaç sahipleri olmaktadır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından İl Müftüsü İsmail İpek dua okudu.



Kampanyada toplanan 13 ton un, kuru gıda, konserve, battaniye, bebek bakım ürünleri ve giyimden oluşan insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Kilis'e uğurlandı.



Tören'e Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.