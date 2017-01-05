Halep İçin Diğer 3 Tır Daha Yola Çıktı

Geçen hafta Cuma namazından sonra dualarla uğurlanan iki tırın ardından bugün de 3 tır daha hayır dualarla yolcu edildi.

Develi halkının yoğun özverisi ve desteğiyle toplamda 1.5 milyon liralık yardım toplandığını Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Desteklerinden dolayı tüm hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyor, Allah katında makbul amel olarak anılmasını niyaz ediyorum. İnşallah hayırlısıyla yerine ulaşmasını niyaz ettiğimiz bu yardımların kardeşlerimizin acılarını dindirmeye katkı sağlamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.