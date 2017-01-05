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Halep İçin Diğer 3 Tır Daha Yola Çıktı

Halep İçin Diğer 3 Tır Daha Yola Çıktı

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, İlçe Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Develi Şubesi'nin "Halep'te İnsanlık Ölmesi" düsturuyla ortaklaşa yürüttükleri yardım kampanyasında yardımların kalan kısmı olan 3tır daha Halep'e ulaşması için yola çıktı.

Halep İçin Diğer 3 Tır Daha Yola Çıktı

Geçen hafta Cuma namazından sonra dualarla uğurlanan iki tırın ardından bugün de 3 tır daha hayır dualarla yolcu edildi.

Develi halkının yoğun özverisi ve desteğiyle toplamda 1.5 milyon liralık yardım toplandığını Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Desteklerinden dolayı tüm hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyor, Allah katında makbul amel olarak anılmasını niyaz ediyorum. İnşallah hayırlısıyla yerine ulaşmasını niyaz ettiğimiz bu yardımların kardeşlerimizin acılarını dindirmeye katkı sağlamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

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