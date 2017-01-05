Halep İçin 7 Yardım Tırı Daha Yola Çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı Çankaya Şubesi ve Çankaya Müftülüğü, Halep için toplanan yardımları taşıyan 7 tırı düzenlenen törenle bölgeye uğurladı.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası kapsamında Çankaya İlçe Müftülüğünce başlatılan yardım kampanyasında hayırsever vatandaşların ve görevlilerin katkılarıyla alınan ağırlıklı olarak kuru gıda, un, bakliyat, temizlik malzemeleri, ilaç ve kışlık giyim eşyalarından oluşan yardım malzemelerinin yüklendiği 7 tır dualarla uğurlandı. Törende konuşan Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, sevilen şeylerden infak edilmedikçe gerçek iyiliğe ulaşılamayacağını bildiklerini söyleyerek, "Müslüman'ın kendi nefsi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe gerçek Müslüman olamadığına inanıyoruz. Güneşin doğduğu yerdeki Müslüman, güneşin battığı yerdeki Müslüman'ın ayağına batan dikenin acısını aynen hissetmedikçe gerçek Müslüman olamayacağımızı biliyoruz ve bu sebeple giydiklerimizden kullandıklarımızı değil aynısını satın alarak, yiyeceklerimizden aynısını satın alarak, temiz bir şekilde kolileyerek müftülüğümüze teslim ederek, Diyanet Vakfımıza ve diğer kurum ve kuruluşlara teslim ederek şu anda gelen bilgiye göre sadece Ankara'da 40 tır oldu. Diyanet Vakfımızın organizesiyle Halep'e ulaşan 3 binin üzerinde tır var. Telefon mesajıyla Halep yazın, 5601'e gönderin mesajıyla milyonları aşan yardımlar var. Dün yardım ettik, bugün de edeceğiz, yarın da inşallah Suriye'ye de, dünyanın her yerine de yardımseverliğimizi göstereceğiz. Bu yardımlar vesilesiyle Allah birliğimizi, kardeşliğimizi ilelebet korusun ve muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.



"Kapılarına 3-5 tane mülteci kardeşimiz gittiği zaman duvarlarla onların içeri girmesine mani olanlar, inşallah bu milletin yardımseverliğinden bir nebzecik ders alırlar"



"Türk milleti, Allah bize bambaşka bir misyon biçti" diyen Çankaya İlçe Müftüsü Hamdi Gevher ise, şunları söyledi:



"Bizlere yeryüzünde mazlumların hamisi rolünü verdi. Tarih de hep bunu gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Kıyamete kadar da mazlumların sahibi olmaya, Ensar olmaya bu millet inşallah devam edecektir. Evimizde sobamız yanmadığı zaman, evimizde bir tas çorbamız pişmediği zaman, ayağımızdaki ayakkabı su çektiği zaman neler hissettiğimizi lütfen bir düşünün. Şu anda Türkiye'mizde 3 milyonu aşkın insan aç, susuz, başını koyabilecek çadırlarımızın haricinde bir mekanları yok. Bizlere sığındılar. Dünyada bizden başka millet yok mu? Suriye'nin etrafında başka devlet yok mu? Kapılarına 3-5 tane mülteci kardeşimiz gittiği zaman ne yapacaklarını şaşırıp tel örgülerle, duvarlarla onların içeri girmesine mani olanlar, inşallah bu hareketimizden, bu milletin yardımseverliğinden bir nebzecik ders alırlar. Acımız büyük, bize sığınan 3 milyonu aşkın insan var, kardeşimiz var. Bunlar bizim dinimizden olsa da olmasa da hiç fark etmiyor, İnsan olması yeter. Rabbim yerine ulaşmasını ve oradaki kardeşlerimizin acılarını bir nebzecik olsun hafifletmeyi nasip eylesin."



Ankara İl Müftüsü Sönmezoğlu'nun dua etmesinin ardından yardım tırları yola çıktı. Kampanya kapsamında toplanan 10 tır dolusu yardım malzemesi daha önce bölgeye gönderilmişti. Bugün gönderilen 7 yardım tırının bir tanesi de Yargıtay Başkanlığı mensuplarınca temin edildi. - ANKARA