Halep'i Vuran Rus Savaş Uçakları, Bir Aileyi Yok Etti!

Suriye'nin Halep ilinin batısındaki Etarib ilçesinde yerleşim yerlerine nüfuz edici bombayla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtildi.

"RUS ORDUSUNA AİT SAVAŞ UÇAĞI NÜFUZ EDİCİ BOMBAYLA VURDU"

Etarib'deki sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari, ''Rus ordusuna ait bir savaş uçağı, Halep'in batısındaki muhaliflerin kontrolünde yer alan Etarib ilçesinde sivil yerleşim yerini nüfuz edici bombayla vurdu." dedi.



AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ OLMAK ÜZERE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 5'i aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirten Ensari, ''Saldırıda çok sayıda ev yıkıldı ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanlara ağır iş makineleri yardımıyla ulaşmaya çalışıyor.'' diye konuştu.



REJİME AİT SAVAŞ UÇAKLARI YERLEŞİM YERİNİ VURDU

Ensari, rejime ait savaş uçaklarının da Halep'in Anadan bölgesinde yerleşim yerini hedef aldığını, saldırılarda hasar meydana geldiğini aktardı.



