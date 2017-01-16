Halep Halkına Bir Destek de Avrupa'da Yaşayan Türklerden

Halep'te yaşanan çatışmalardan sonra İdlib başta olmak üzere güvenli bölgelere transfer edilen sivillerin ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılayına bir destek de Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nden (UETD) geldi.



Halep halkı için yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yardım organizasyonlarına Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerden de destek geldi. Halep halkı için yardım organize eden UETD, yardımların bölgeye hızla ulaşabilmesi için Kızılay ile iş birliği kararı aldı. UETD tarafından Halep'e yardım için 16 Aralık'tan bugüne kadar 250 bin euro toplandı. UETD toplanan yardımları Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz'a teslim etti. Yardımlar Halep'ten transfer edilen İdlib'de yaşayan insanların ihtiyaçları için kullanılacak.



"Türk insanı dünyanın vicdanı olduğunu tekrar göstermiş oldu"



Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde Türkiye-Suriye sınırı boyunca oluşturulan 12 sınır yardım noktasında ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve şahıslar tarafından bağışlanan insani yardım malzemelerin Suriyeli ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini bildiren Yorulmaz, "Türk Kızılayının yapmış olduğu operasyonlarla birlikte biz hep şunu söyledik: 'Türkiye dünyanın vicdanı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu' dedik. Dünyanın birçok yerinde çok farklı fonlar oluşturuldu ancak Türkiye Devleti ve Kızılay başta olmak üzere tüm STK'larıyla bu hacimdeki operasyonlarda, sahadaki tüm çalışanlarıyla müthiş organizasyonlar gerçekleştirdiler. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza duyarlılıklarından, hassasiyet ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk insanı, Avrupa'da yaşayanıyla Tükiye'de yaşayanıyla, dünyanın dört bir tarafında yaşayan Türk insanı dünyanın vicdanı olduğunu tekrar göstermiş oldu. Bu anlamda Avrupa'nın vicdanı da bu toprakların çocukları oldu diyoruz. Avrupa'daki kardeşlerimiz şunu bilsinler Türkiye ve Türk Kızılayı sizler için sizin dünyaya uzanan yardım eliniz olmaya devam edecek. Lütfen bizimle birlikte dünya mazlumlarının, ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Türkiye'ye, Türk Kızılayı'na güvenin" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin gayreti sözde demokrasi ve insan hakları beşiği olan ülkelere de bir ders niteliğindedir"



UETD Genel Başkanı Zafer Sarıkaya ise "Bugün gelinen noktada Suriye'de sistematik ve mezhepsel soykırıma göz yumulduğunu görüyoruz. Halep kentinde havadan ve karadan yapılan aralıksız bombardımanlar dünyanın gözü önünde büyük bir sessizlikle izlenmekte. Bu uzun süreçte sağlık sitemi çökmüş, gıda maddeleri tükenmiş, insanlar açlığa ve ölüme terk edilmiştir. Kasten sivil yerleşim bölgelerinin, okul ve hastanelerin saldırıların hedefi olması, bölgede alenen bir savaş suçu işlendiğini de göstermektedir. Türkiye'nin bu vahşete seyirci kalmayarak sivil halkı tahliye etmek ve kurtarma gayreti sözde demokrasi ve insan hakları beşiği olan ülkelere de bir ders niteliğindedir. Bu bağlamda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak Halep'te sivillere yönelik gerçekleşen katliamları ve bunun faillerini tekrar lanetliyoruz ve bu vahşetin bir an önce durdurulması noktasında çağrımızı yeniliyoruz. 16 Aralık 2016 tarihinde UETD olarak Avrupalı Türkleri zorlu kış şartlarında Halepli kardeşlerimize yardım etmeye, sahip çıkmaya davet ettik. Bu çağrımıza kulak veren, yardıma koşan, bağışlarıyla Halep'te yardım bekleyen mağdurların yaralarını sarma noktasında hassasiyet gösteren UETD üyelerine, Avrupalı Türk toplumuna, Avrupa'daki Müslüman toplumuna tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Sarıkaya, Yorulmaz'a 250 bin Euro'luk çeki Halep halkının ihtiyaçları için kullanılmak üzere teslim etti. - ANKARA