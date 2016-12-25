Halep'e Yol Açın' Kampanyası - Denizli

Denizli İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında toplanan 15 tır yardım malzemesi Halep'ten tahliye olan Suriyelilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.



Yardım malzemelerinin gönderilmesi nedeniyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ve zor durumdaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı dün olduğu gibi bugünde sahip çıktığını söyledi.



Denizli İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Ali Solak ise, Suriye'de dünyanın gözü önünde sistematik şekilde katliamların uygulandığını, dünyanını bu katliamlar karşısında üç maymunu oynayarak sessiz kaldığını ifade etti.



"Dünya sussa da sen susma" diyerek bir program düzenlediklerini ifade eden Solak, "Hazırladığımız 15 tırımızı gönderiyoruz, haftaya da 5 tır göndereceğiz. Bağışçılarımızın destekleriyle 20 tır yardım göndermiş olacağız. Halkımız son derece duyarlı. Büyükşehir Belediyesinin de çok büyük katkısı oldu. Ağırlıklı olarak gıda yardımlarının yanında bir tır ranza, yatak, yorgan gibi yardım malzemeleri bulunuyor. İHH olarak her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almaya devam edeceğiz. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki yardım malzemesi var. Acil olan gıda malzemeler istendi. Halep'teki kardeşlerimizin taşınması işlemleri bittikten, yerleştikten sonrası için haftaya tekstil maddeleri göndereceğiz, battaniye, nevresim ihtiyaçları gibi." dedi.



Tırlara Vali Recep Yazıcıoğlu, trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler İlyas Haytan ve Alperen Ersoy gibi isimler verilen yardım tırları, Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın okuduğu duanın ardından Halep'ten tahliye edilen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.