Sarayönü ilçesinde "Halep'e Yol Açın" Kampanyası kapsamında yardım gönüllüleri tarafından toplanan 25 ton un Haleplilere gönderildi.



Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen törende konuşan yardım gönüllüsü Mustafa Salman Öztürkçü, yardımların, dul, yetim, mazlum aileler ve savaş mağdurlarının sofrasına ekmek olacağını söyledi.



Zalim bir diktatörün yanı sıra, dünyanın azman güçleri tarafından hedef alınan Suriye için mazlumların yanında bir duruş sergilediklerini belirten Öztürkçü, şunları kaydetti:



"Yardımsever halkımızın destekleriyle, Halepli mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz. Duyarsızlık ve neme lazımcılık iman zayıflığından kaynaklanan manevi bir hastalıktır. Allah için bir şeyler yapmalıyız. Belki çoğu kardeşimizin cebinde harçlığı dahi yok ama Suriyeli kardeşlerimizin barınacağı bir yeri ve bir dilim ekmeği dahi yok. Bu yardım tırlarıyla birlikte bugüne kadar Sarayönü'nden gönderdiğimiz tır sayısı 33 oldu. Toplam 25 ton un bulunan tırımız fırınlarda kardeşlerimiz için ekmek olacaktır."