Aksaray'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen "Halep'e yol açın" kampanyası kapsamında toplanan 25 ton un yüklü tır Kilis'e uğurlandı.



Aksaray Sivil Toplum Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, Cumartesi Pazarı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, Haleplilere yardımcı olmak için yardım kampanyalarının devam ettiğini söyledi.



Haleplilerin çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Dağdaş, şöyle konuştu:



"Aksaray'da başlatılan kampanya sayesinde her hafta ortalama 15 yardım tırını oradaki kardeşlerimize ulaştırmaya başladık. Yardımlarımızın içeriği artık çok farklı ve zengin. Kişisel bakım ihtiyaçlarından tutun da gıda, giyim, yakacak, ilaç hepsi tedarik ediliyor. Özellikle hasta kardeşlerimize ulaştırmak için ilaç noktasında da büyük bir destek var. Şu an vali, belediye başkanı ve sivil toplum örgütlerinin destekleriyle, kent meydanında yardım çadırımız hizmet vermektedir. Hayırseverlerimiz yardımlarını bu şekilde Halepli kardeşlerimize ulaştırıyor. Biz de onlara destek olarak toplanan yardımları tırlara yükleyip, ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Biz, oradaki kardeşlerimizin sıkıntıları bitene kadar bu hizmetin birer neferiyiz. Bu hizmetin her noktasında olacağız inşallah."



Konuşmaların ardından 25 ton unun bulunduğu tır, dualarla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine uğurlandı.