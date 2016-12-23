Halep'e Yol Aç" Kampanyası

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilenlere yönelik sürdürülen "Halep'e Yol Aç" kampanyasında, Diyanet-Sen Hatay Şubesi tarafından 50 bin lira bağış yapıldı.



Memur-Sen İl Temsilcisi Hasan Urhan, yaptığı yazılı açıklamada, Halep'te bir insanlık dramının yaşandığını, kış şartlarında evinden, yuvasından edilen yüz binlerce insanın zor şartlara rağmen canını kurtarabilmek için yollara düştüğünü kaydetti.



Türkiye'nin yaptığı diplomasiyle Halep'te insanlık koridoru oluşturulduğunu ve tahliyelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Urhan, konfederasyonları tarafından yardım kuruluşlarıyla yapılan kampanyayla insanlığın ayağa kalktığını ve "Halep'e Yol Aç", "İnsanlık Ölmesin" sloganıyla binlerce tırın yardım için yola çıktığını belirtti.



Yardım kampanyasına Hatay'da bulunan Memur-Sen'e bağlı tüm şubelerin destek verdiğini, Eğitim-Bir-Sen Hatay 1 Nolu şubesinin yardımlarının geçtiğimiz günlerde teslim edildiğini hatırlatan Urhan, şimdi de Diyanet-Sen Hatay Şubesi'nin 50 bin lira destekte bulunduğunu kaydetti.



Yardım çekinin İHH İnsani Yardım Vakfı Antakya Temsilcisi İsmail Okay'a teslim edildiğini ifade eden Urhan, ayrıca un yardımlarının da Reyhanlı ilçesindeki ekmek fabrikasına verildiğini hatırlattı.