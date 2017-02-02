Halep'e Yardım Topluyoruz' Deyip 40 Bin TL Dolandırdılar

Trabzon'da kendilerini belediyede görevli olarak tanıtan şahıslar, Ortahisar ilçesinde bir mağazanın muhasebesini arayarak 'Halep'e yardım topluyoruz' deyip 40 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ortahisar Uzunsokak'ta bir mağazanın muhasebe bölümünü arayan şahıs, kendisini belediye çalışanı olarak tanıttıktan sonra 'Suriye'nin Halep şehrine yardım topluyoruz' diyerek destek istedi. Muhasebe yardım etmeyi kabul edince şahıs bir hesap numarası vererek paranın yatırılmasını istedi. Muhasebe dolandırıcıların belirttiği hesaba 40 bin TL para yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan kişiler polis ekiplerinden yardım istedi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıların iş yerini aradıkları telefon numarası üzerinden harekete geçerek arayan kişinin Tanju A. olduğunu tespit etti. Teknik takibe alınan Tanju A.'ya kardeşi Cengiz A.'nın da yardım ettiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, zanlıların yakalanması için harekete geçerken, dolandırıcıların Antalya'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.



Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken, iki kardeş Çankırı'da gözaltına alındı. Antalya'ya sevk edilen şahıslar Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde vermiş oldukları ifadede paraları Sibel K. isimli bir kadının hesabına yatırdıklarını belirttiler. Yapılan çalışmada, İstanbul'da ikamet ettiği tespit edilen Sibel K. de gözaltına alındı.



Şahısların sorgularının emniyet müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.



(İHA) - TRABZON