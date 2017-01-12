Elazığ Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul yöneticileri, Halepliler için yardım kampanyası düzenledi.



Kampanya kapsamında toplanan kıyafet ve battaniyeler, okula gelen Kızılay yetkililerine teslim edildi.



Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Zülfiye Kılıç, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk adı altında Halep'e yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.



Öğrencilerin Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınanlara karşı sorumluluk örneğini gösterdiklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:



"Biz güzel yardımlar topladık. Giyilmemiş giyecekler battaniyeler topladık. Bu soğukta mücadele eden insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. 35 koliye yakın kıyafet toplandı. Son dönemlerde yaşadığımız şeyler gösterdi ki, canını seve seve ortaya koyan, ülkesi için, vatanı için, vatanı söz konusu olduğunda canını vermekten çekinmeyen bir gençlik var."



Okul öğrencilerinden Gökçe İlik ise, Halepliler'in yardıma ihtiyaçları olduğu için böyle bir kampanya düzenlediklerini söyledi.