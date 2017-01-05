Halep'e Yardım Kampanyası

AK Parti Konya Meram Gençlik Kolları Başkanlığı Halepliler için yardım kampanyası başlattı.



AK Parti Meram Gençlik Kollarından yapılan yazılı açıklamada, Halepliler için gıda, bebek bakım ürünleri, ilaç, battaniye, giysi ve ayakkabı temini için yardım kampanya başlatıldığı belirtilerek, kampanyada yardım malzemesi bağışlarının 17 Ocak tarihine kadar AK Parti Meram İlçe Başkanlığı binasında kabul edileceği kaydedildi.



AK Parti Meram Gençlik Kolları Başkanı İsmail Özdemir, açıklamada şunları ifade etti:



"Halep'teki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin çetin ve soğuk kış şartlarını bir nebze olsun rahat geçirebilmeleri için giysi, ilaç, battaniye, yorgan ve gıda malzemesi topluyoruz. İnşallah yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın yardım malzemelerini partimizin Meram ilçe teşkilatına ulaştırmalarını rica ediyoruz."