Halep'e Yardım Kampanyaları - Kilis/tunceli /

Kilis Belediyesi ve Zeruj Organizasyonun iş birliği ile aralarında Suriyelilerin de olduğu ihtiyaç sahibi 2 bin aileye, bebek malzemeleri ve kıyafet yardımında bulunuldu.



"1 mama 1 umut" kampanyası kapsamında toplanan yardımların dağıtımı dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünün bahçesinde Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın da katıldığı toplantı düzenlendi.



Yardım kampanyası ile aralarında Suriyeli sığınmacıların da olduğu bebeği bulunan kadınlara mont, bebek maması ve bez gibi malzemeler dağıtıldı.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, bu tür kampanyalar ile ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olunması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin Suriyeli mültecilere eşi benzeri görülmemiş ev sahipliği yaptığını aktaran Kara, "Kilis kendi nüfusundan fazla kardeşine ev sahipliği yapıyor. İnsanlık tarihinin en büyük kültürel mirası insan vicdanındaki iyilik duygusudur. Ne yazık ki 21. yüzyıl insanı bu iyilik duygusunu kaybetti ve halen kaybetmeye devam ediyor ama bu iyilik duygusunu kaybetmeyen, yaşatan ülkeler ve şehirler var." diye konuştu.



Kampanyanın örnek olması ve sürdürülmesi gerektiği belirten Kara, hayırseverlere teşekkür etti.



TUNCELİ

Tunceli'de, Halepli vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına destek için getirilen koliden çıkanlar duygulandırdı.



AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından Halepli vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına destekler gelmeye devam ediyor. Tunceli Özel Eğitim Derneği üyeleri de kampanyaya destek vermek amacıyla engeli öğrencilerin kendi cep harçlıklarıyla hazırladıkları koliyi yardım bürosuna teslim etti.



Kolinin içinden Halepli çocuklar için alınan bisküvi ve çikolataların haricinde onlar için çizdikleri resimler çıktı.



AK Parti Tunceli İl Başkan Yardımcısı ve Engelli Koordinasyon Birim Başkanı Orhan Çiçek, AA muhabirine yatığı açıklamada, yardımın boyutundan ziyade amacının çok anlamlı olduğunu söyleyerek, desteklerinden ötürü Tunceli Özel Eğitim Derneği Başkanı Necla Ergün ve dernek üyelerine teşekkür etti.



Çiçek, "Tunceli Özel Eğitim Derneği, Halep'teki çocuklara gönderilmek üzere hazırladıkları koliyi bize getirdiler. Engelli kardeşlerimiz de kampanyamıza destek oldu. Kendi çizdikleri resimleri ve kendi harçlıklarıyla aldıkları malzemeleri Halepli kardeşlerine yollamamızı istediler. Onlara umut olabilmek için kendi yaptıkları resimleri yolluyorlar. Bu gerçekten çok anlamlı. Kendilerine bu duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.



TOKAT

Turhal ilçesinde Halepli çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.



Turhal Belediyesi ile Türk Kızılayı Turhal Şubesince "Halepli çocuklar üşümesin" sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi.



Kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda, hayırseverlerden ayakkabı, giyecek, bebek maması, kuru gıda ve çeşitli yardım malzemeleri bağışı kabul edilmeye başlandı.



Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler de kampanyaya battaniye bağışı yaparak destekte bulundu.



Bekler, belediye olarak daha önce başlattıkları kampanya ile Halep'e 6 tır gıda yardımında bulunduklarını belirterek, "Bu defa hem gıda hem de kışlık giyecek yardımlarını kabul ediyoruz. Un, kuru gıda, bebek maması, patates gibi. Bunlara ilaveten ayakkabı, mont, eldiven, bere ya da atkı gibi kışlık giyecekler bağışlanabilir. Kıyafetlerin yeni olmasını tercih ediyoruz." dedi.