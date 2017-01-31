Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından başlatılan Halep'e yardım kampanyası kapsamında Aydın'dan 1 tır yardım malzemesi dualarla Halep'e uğurlandı.



Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ve yetkililerince toplanan yardımların gönderilmesi için yurt önünde program yapıldı.



Burada konuşma yapan KYK Aydın İl Müdürü Feti Karsak, KYK Genel Müdürlüğünce başlatılan kampanya kapsamında "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" sloganıyla hareket eden KYK yurtlarında kalan öğrencilerin büyük bir duyarlılık gösterdiğini söyledi.



Karsak, "Burada KYK Genel Müdürlüğümüzün iki amacı var. Birincisi, Suriye'de, Halep'teki iç savaşta mağdur olan İslam kardeşlerimize yardımda bulunmak, bir nebze olsun onların yaralarını sarabilmek. İkincisi de, öğrencilerimize duyarlı olmayı öğretebilmek, sosyal projelere katılımlarını sağlamak, milli ve manevi değerlerini artırabilmektir." diye konuştu.



Haleplilerin yardımına koşmanın, onlardan yana olmanın kendileri için yeterli olduğunu kaydeden Karsak, yardımların Kızılay aracılığıyla Haleplilere ulaştırılacağını belirtti.



Karsak, "Milli birliğimizi, kardeşliğimizi vurgulamak için bu yardımı yaptık. İnşallah makbule geçer. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi



Kızılay Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci ise, "Bizim öğrencilerimizin, evlatlarımızın düşünüp bu projede yer alması, bu tırı doldurması bizi çok mutlu eden bir şey. İnşallah, Türk milletinin birliği, bütünlüğü böyle devam etsin. Tırımızı dualarla göndereceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde savaş olmasın." şeklinde konuştu.



Yardım kampanyasına katılan Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Dilan Yaşar da, böyle anlamlı bir kampanyaya destek vermekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.



İçerisinde gıda ve giyim malzemelerinin bulunduğu tır, Efeler İlçe Müftüsü Salih Akcan'ın yaptığı duanın ardından yola çıktı.