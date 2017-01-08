Halep'e Insani Yardım

Diyarbakır'da, Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere toplanan 1 tır insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



Hayrat Vakfı öncülüğünde başlatılan "Halep İçin Harekete Geç" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırın Kayapınar ilçesinden hareketi öncesi tören düzenlendi.



Hayrat Vakfı Diyarbakır Temsilcisi Sadık Ergül, yaptığı konuşmada, Haleplilere yardım yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Halep'teki kardeşlerimize bir nebze de olsa yaralarına merhem olduysak ve oradaki kardeşlerimizi sevindirdiysek ne mutlu bizlere. Halep'teki mazlumlarla birleşmek ve bütünleşmek bize gurur veriyor. İnşallah bunları devam ettirme niyetindeyiz. Oradaki kardeşlerimize soğuk günlerde soba, kömür, gıda ve elbise ihtiyaçlarını giderebildiğimiz için mutluyuz. Bu mutluluğu bütün Türkiye ile birleştirmek istiyoruz."



Törenin ardından yardım malzemesi yüklü tır dualarla uğurlandı.