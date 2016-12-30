Iğdır'da, "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" projesi kapsamında Halepliler için yardım kampanyası başlatıldı.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Türk Kızılayı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde, Iğdır'da da KYK'ya bağlı yurtlarda yardım kampanyası gerçekleştirildi.



Yurtlarda kalan ve Iğdır Üniversitesinde eğitim gören bin 700 öğrencinin destek verdiği kampanyada, Haleplilere ulaştırılmak üzere bir tır dolusu yardım malzemesi toplandı.



Iğdır KYK İl Müdürü Şerafettin Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamındaki yardım kampanyasına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.



Suriye'de yaşanan olayların kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Yiğit, kampanyada Haleplilere ulaştırılmak üzere giyecek, gıda, temizlik, mutfak ve barınma malzemelerinden oluşan bir tır dolusu insani yardım malzemesi topladıklarını belirtti.



Yiğit, üniversite olarak mazlumun yanında olduklarını anlatarak, toplanan yardımların Haleplilere ulaştırılmak için Suriye'ye gönderileceğini ifade etti.