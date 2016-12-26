Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" Projesi

Aydın'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Halepliler için başlatılan yardım kampanyasına destek vererek 2 tır dolusu yardım malzemesi topladı.



Aydın KYK İl Müdürü Feti Karsak, Adnan Menderes Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayının ortaklaşa yürüttüğü "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" projesine yurtlarda kalan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı üzgün olduklarını, savaşta mağduriyet yaşayan insanlara yardım etmeyi, onların temel gereksinimlerini karşılamayı amaçladıklarını belirten Karsak, "Aynı zamanda KYK olarak, yurtlarımızda kalan öğrenci arkadaşlarımızın manevi ve milli duygularını biraz daha canlandırmak, pekiştirmek amacıyla böyle bir kampanyaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve halkımız son derece duyarlı." dedi.



Feti Karsak, kampanyada öğrencilerin, vatandaşlar ve esnafın da desteğiyle 2 tır kadar malzeme topladıklarını, bunların Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi Haleplilere ulaştırılacağını dile getirdi.



"Oturup izlemek çok acı veriyor insana"



Kampanyaya katılan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Sağlık Yüksek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Taş ise Halep'te yaşanan olaylara çok üzüldüklerini ifade ederek, "Onlar için küçük de olsa bir şey yapmak istedik. Sadece oturup izlemek çok acı veriyor insana. O yüzden biz de bir el uzatalım dedik. Kapı kapı dolaşıp yardım topladık." diye konuştu.



ADÜ Tarih Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Yaşar da Halep'te sivilleri hedef alan katliamları televizyondan izleyip "Ne kadar yazık" demek yerine, Halepliler için bir şey yapıp kampanyaya destek verdiklerini söyledi.



Yardım malzemelerinin toplandığı alanın duvarlarındaki "Kan ve barut kokan Halep'e güneş ne zaman doğacak", "Sessizlik çocuklar uyurken güzel, ölürken değil", "Halep bizdir" yazıları dikkati çekti.