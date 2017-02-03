İzmir'de üniversite öğrencileri tarafından "Halep Bizdir, Bizdendir, Bizimledir" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, dualarla uğurlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler, gıda, giyim, temizlik ve mutfak malzemelerinden oluşan 3 tır yardım topladı.



KYK yurtlarında kalan öğrencilerin temin ettiği yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Buca ilçesindeki İzmir Kız Yurdu'nun önünde tören düzenlendi.



Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir İl Müdürü Yakup Karaca, üniversite öğrencilerinin duyarlılığına dikkati çekerek, esnaftan yardım toplayan öğrencilerin yanı sıra kendi harçlıklarını da yardım için bağışlayan öğrenciler olduğunu belirtti.



Yardımların Halep'teki kardeşlere ulaştırılacağını ifade eden Karaca, destek verenlere teşekkür etti.



Yardım tırları konuşmanın ardından dualarla uğurlandı.