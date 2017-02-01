Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından "Halep Bizdir, Bizdendir, Bizimledir" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla uğurlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler, gıda, giyim, temizlik ve mutfak malzemelerinden oluşan bir tır yardım topladı.



KYK yurtlarında kalan öğrencilerin temin ettiği yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.



Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Mustafa İkiz, yurt binası önündeki törende, Türkiye ve KKTC'deki 686 yurtta kalan 500 binden fazla gencin, birçok sorumluluk projesine imza attığını söyledi.



Üniversite öğrencilerinin Halepli kardeşlerine de el uzattığını belirten İkiz, "Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerimizde 10 yurtta kalan 7 binden fazla öğrencimiz, esnaf ve hayırseverleri ziyaret ederek bin 158 yardım kolisi oluşturdu." dedi.



İkiz, "Mazlum ve mağdur halklara yardım yaparken din, dil, ırk ayırmadık. Nerede bir mağduriyet varsa oraya sahip çıktık. Milletimiz bundan sonra da yardımlarına devam edecek." diye konuştu.



Türk Kızılayı Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Ayhan Demir ise ülke çapında toplanan birçok yardımın Türk Kızılayı aracılığıyla Haleplilere ulaştırıldığını ifade etti.



Halep'e yardımların sürdüğünü dile getiren Demir, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.



Tıp Fakültesi öğrencisi Melike Sevde Yıldırım da insanların Haleplilere karşı duyarsız kalmadığını görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.



Daha sonra yardım tırı, dualarla uğurlandı.