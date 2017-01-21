KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Rumeli Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı tarafından 'Halep Aç Kalmasın Bir Çuval Un da Sen Gönder' kampanyası başlatıldı.



Suriye'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Lüleburgaz Rumeli Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı da Halep için yardım kampanyası başlattı. Lüleburgaz Rumeli Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Görçin, "Halep'ten mazlum olarak gelen kardeşlerimizin sıkıntılarını giderme, rahatlatmak adına yardım kampanyası düzenledik. Tırımızı dolduracağımızı umuyoruz. Biz daha önceki yıllarda bu amaçla bir tır un, bir tır yiyecek ve giyeceği oradaki Kızılay ve İHH'ya ulaştırmıştık. Yiyecek paketinin içerisinde bir aileye 1 ay boyunca yetecek kadar gıda maddesi var fiyatı 70 TL. Bir çuval un 58 TL isteyen vatandaşlarımız anlaştığımız fabrikadan alıp bize teslim edebilirler. İsteyen kendi gıda paketini yapıp bize verebilir. İsteyen makbuz karşılığında parasını verebilir. Biz içini dolduracağımız tırla Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na bizzat kendimiz götürerek orada depoları olan Kızılay ve İHH teslim edeceğiz" dedi. - KIRKLARELİ