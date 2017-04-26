Halde Yanan Sebze Yüklü 2 Araç Kullanılmaz Hale Geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve sebze halinde bir kamyonda çıkan yangın tıra sıçradı. Yangın anında araçta yaşanan patlama paniğe neden olurken, olayda kamyon sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus Hal Kompleksi ardiyeciler bölümünde meydana geldi. 189 numaralı ardiye önünde mal yüklemesi yapılan Fırat H. (25) idaresindeki 63 LS 395 plakalı kamyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm kamyonu sardı ve aracın motor kısmında büyük bir patlama meydana geldi. Kısa süre içinde gökyüzünü de yoğun bir duman kapladı. Patlama sesi ve duman yoğunluğu paniğe neden oldu.



Dumanların çıktığı ve patlamanın olduğu yakın bir bölgeye park etmiş olan sebze yüklü 15 NS 733 plakalı tıra alevler sıçrarken, tır sürücüsü panikleyerek aracını uzaklaşmak isterken kaza yaptı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlerin diğer araç ve işyerlerine sıçramasını engelledi. Olayda kullanılamaz hale gelen kamyon sürücüsü Fırat H. (25) yaralandı. Tırın ise bir kısmı yandı.



Olayı anlatan görgü tanıkları, birde alevlerin yükseldiğini ve ardından 3 kere patlama olduğunu ifade ettiler.



Yaklaşık bir saat süren yangının ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yapmaya başladılar. - MERSİN