Halde sebze yüklü 2 araç alev alev yandı

Araç yangınındaki patlama panik yaratırken, şehrin üzerini kara duman kapladı



MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bilinmeyen bir nedenle alev alan bir kamyonun, diğer bir tıra sıçradı, meydana gelen patlama ve ardından ortalığı saran yoğun duman kentte panik yaşanmasına neden oldu.

Yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, patlama nedeniyle panikleyen tır sürücüsü de kaçarken kaza yaptı. Olayda yanarak kullanılamaz hale gelen kamyon sürücüsü yaralandı.

Olay Tarsus Hal Kompleksi Ardiyeciler Bölümünde meydana geldi. 189 numaralı ardiye önünde mal yüklemesi yapılan sürücüsü Fırat H. idaresindeki 63 LS 395 plakalı kamyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler tüm kamyonu sardı ve aracın motor kısmında büyük bir patlama meydana geldi. Kısa süre içinde gökyüzünü de yoğun bir duman kapladı. Patlama sesi ve duman yoğunluğu kentte panik yaşanmasına neden oldu.

Dumanların çıktığı ve patlamanın olduğu yakın bir bölgeye park etmiş olan sebze yüklü 15 NS 733 plakalı tır sürücüsü panikleyerek tırı ile olay yerinden uzaklaşmak isterken kaza yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlerin diğer araç ve işyerlerine sıçramasını engelledi. Olayda kullanılamaz hale gelen ilk kamyon sürücüsü Fırat h. yaralandı. Tır ise bir kısmı yanarken üzerindeki ürünler heba oldu.

Olayı anlatan görgü tanıkları, birde alevlerin yükseldiğini ve ardından 3 kere patlama olduğunu ifade ettiler.

Yaklaşık bir saat süren yangının ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yapmaya başladılar.

(ERY-