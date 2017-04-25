Sivas'ta "Halaylarla Türkülerle Bahar" konseri düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muzaffer Sarısözen Türk Halk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Halaylarla Türkülerle Bahar" adıyla konser verdi.



Şef Tevfik Keneş yönetiminde düzenlenen ve Bahar Dağdelen'in konuk olarak katıldığı konserde, Sivas ve çeşitli yörelerin türküleri seslendirildi. Toplluğun seslendirdiği türkülere, halk oyunları ekibi de eşlik etti.



Konserin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ile Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Adnan Oran, Keneş ve sanatçılara çiçek takdim etti.



Konseri, Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık da izledi.