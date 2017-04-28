Halat Çekme Yarışmasında Ter Döktüler

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen halat çekme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.



Kumluca'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali ekinlikleri kapsamında Mahallelerarası Halat Çekme Yarışmasını düzenlendi. Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmaya 6 takım katıldı. Yarışma öncesi takımların eşleşmesi için kura çekildi ve takımların hangi tarafta yarışacakları belirlendi.



Yarışmanın ilk turunu Kum Mahallesi, Hacıveliler ve Adrasan Mahalleleri kazanırken, ikinci tur kurasında Kum Mahallesi tur atlayarak finale yükseldi. Hacıveliler ve Adrasan Mahallesi mücadelesinde geçen yılın şampiyonu Adrasan Mahallesi rahibini eleyerek finale çıktı.



Yarışma sırasında izleyiciler ve takım koordinatörleri yarışmacılara hem tezahüratta bulundu hem de taktik verdi. Yarışmanın finalinde Kum Mahallesi ile yarışan geçen yılın şampiyonu Adrasan Mahallesi takımı, zorlu mücadelenin ardından rakiplerini belirlenen çizgiye kadar çekerek yarışmanın birincisi oldu. Adrasan Mahallesi takımı oyuncuları yarışmayı kazandıktan sonra büyük sevinç yaşadı.



Birinci takımın üyelerine çeyrek altın



Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım ve diğer protokol üyeleri etkinliğin sonunda yarışmaya katılanlara kupa ve madalya verirken, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya yarışmada birinci olan takımın üyelerine çeyrek altın hediye etti.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 18'nci Tarım ve Seracılık Festivalinin çok güzel etkinliklerle devam ettiğini ve bu etkinliklerden biri olan mahallelerarası halat çekme yarışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Mahallelerin ve vatandaşların yarışmaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ifade eden Çetinkaya, "Yarışmaya katılan mahallelerimize ve yarışmacılara teşekkür ediyorum. Yarışmalar çok iddialı geçti, geçen yılın şampiyonu olan Adrasan Mahallemiz iki yıl üst üste birinciliği elde etti. Gelecek yıl da birinci olacaklarını iddia ediyorlar ve bizden altın kemer bekliyorlar. Ben tüm yarışmacılara ve emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Yarışmada birinci olan Adrasan takımı adına konuşan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy da, yarışmada Adrasan Mahallesi olarak birinci oldukları için ekibine teşekkür ederek, gelecek yıllarda da yarışmaya katılacaklarını söyledi.



Yarışmada iki yıl üst üste birinci olduklarını ve gelecek yıl da birinci olmak için çalışacaklarını belirten Aksoy, "İki yıl üst üste birinci oluyoruz. Gelecek yıl da birinci olmak için çalışacağız. Böylece altın kemeri hak ederiz diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarımıza gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti. - ANTALYA