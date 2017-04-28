Halat Çekme Yarışması Güldürdü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında halat çekme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.



Kumluca'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali ekinlikleri kapsamında mahalleler arası halat çekme yarışmasını geçen yılın şampiyonu Adrasan Mahallesi birinci oldu. Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen halat çekme yarışmasına 6 takım katıldı. Yarışma öncesi takımların eşleşmesi için kura çekildi ve takımların hangi tarafta yarışacakları belirlendi. Yarışmanın ilk turunu Kum Mahallesi, Hacıveliler ve Adrasan Mahalleleri kazanırken, ikinci tur kurasında Kum Mahallesi tur atlayarak finale yükseldi.



Hacıveliler ve Adrasan Mahallesinin yarışmacı sonucunda ise geçen yılın şampiyonu Adrasan Mahallesi rahibini eleyerek finale yükseldi. Yarışması sırasında izleyiciler ve takım koordinatörleri yarışmacılara hem tezahüratta bulundular hem de taktik verdiler. Yarışmanın finalinde Kum Mahallesi ile yarışan geçen yılın şampiyonu Adrasan Mahallesi takımı zorlu mücadelenin ardından rakiplerini belirlenen çizgiye kadar çekerek yarışmanın birincisi oldu. Yarışmayı kazandıktan sonra Adrasan Mahallesi takımı oyuncuları büyük sevinç yaşadılar.



Etkinlikten sonra halat yarışmasında katılan tüm sporcularını kutlayan Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım ve diğer protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları verilirken, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ayrıca yarışmada birinci olan takım sporcularına çeyrek altın hediye etti.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin çok güzel etkinliklerle devam ettiğini ve bu etkinliklerden biri olan mahalleler arası halat çekme yarışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Mahallelerin ve vatandaşların yarışmaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ifade eden Çetinkaya, "Yarışmaya katılan mahallelerimize ve yarışmacılara teşekkür ediyorum. Yarışmalar çok iddialı geçti, geçen yılın şampiyonu olan Adrasan Mahallemiz iki yıl üst üste birinciliği elde etti. Gelecek yılda birinci olacaklarını iddia ediyorlar ve bizden altın kemer bekliyorlar. Ben tüm yarışmacılara ve emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.



Yarışmada birinci olan Adrasan takımı adına konuşan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy da, yarışmada Adrasan Mahallesi olarak birinci oldukları için ekibine teşekkür ettiğini belirterek, gelecek yıllarda bu yarışmaya katılacaklarını söyledi.



Yarışmada iki yıl üst üste birinci olduklarını ve gelecek yılda birinci olmak için çalışacaklarını belirten Aksoy, "İki yıl üst üste birinci oluyoruz. Gelecek yılda birinci olmak için çalışacağız. Böylede altın kemeri hak ederiz diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarımıza gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



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