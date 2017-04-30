Hala ve Teyze Maaşı Geliyor

Çalışma Bakanlığı'nın başlattığı ve torunlarına bakan büyükannelere verilen maaş uygulaması pilot illerde devam ederken sistemin tüm Türkiye geneline yayılması gündeme geldi. Böylece büyükşehirlerde uygulanan yöntem diğer illerde de aynen devreye sokularak torununa bakan büyükannelere maaş verilmesi sağlanacak. Öte yandan sistemin ileriki dönemlerde yeğenlerine bakan işsiz hala ve teyzelere de uygulanabilmesi için çalışma başlatıldı.

3 YAŞ SINIRI VAR

Takvim'de de yer alan habere göre, bir işyerinde sigortalı olarak çalışan annelerin 3 yaşına kadar çocuklarına bakan büyükanneler ayda 425 lira maaş alıyor. Sistemin uygulandığı illerde ilk maaşlar da bu ay başında verilmişti. Böylece anneler çalışma hayatından geri kalmazken büyükanneler de emeklerinin karşılığında bir para almış oluyor. Çalışma Bakanlığı'na yapılan başvurularda çocuklara sadece büyükannelerin değil, hala ve teyzelerin de baktığı ve işsiz olanlar için böyle bir uygulamanın devreye sokulması talepleri yer aldı. Bu konuyu gündeme alan yetkililer ileriki dönemlerde uygulanıp uygulanmayacağı konusunda çalışma yapıp karar verecek.olmak.