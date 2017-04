Hal Yasası ile Sofralara Gerçek Ucuzluk Yansıyacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporu, kırmızı et fiyatlarının üreticiden tüketiciye gelene kadar yüzde 62 arttığını ortaya koydu. Et fiyatlarındaki yükseliş üzerine, ilk hamle geçtiğimiz günlerde atıldı. Et ve Süt Kurumu (ESK) devreye alındı. ESK, Türkiye genelinde yemek sanayisine kilogramı 20.50 lira + KDV, kasaplara ise kilogramı 22.50 lira + KDV fiyattan karkas dana eti satışına başladı.

ARACI SAYISI AZALACAK

Üretici ile tüketici arasında dönem dönem yüzde 80'lere kadar çıkan fiyat makası, yüzde 62'ye geriledi. İkinci hamle ise yeni hal yasası ile atılacak. Takvim'in haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları son aşamaya geldi. Üreticiler ve vatandaş, şimdi bu düzenlemeye kilitlendi. Önümüzdeki dönemde Meclis gündemine gelecek olan yeni hal yasası ile üretici ile tüketici arasındaki aracıların sayısı azalacak. Sofralara gerçek ucuzluk yansıyacak.

"SPEKÜLASYONLAR ET FİYATLARINI ARTTIRIYOR"

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, "Üreticiden, besiden çıkan bir hayvan, kasaba ve markete gelene kadar en az 4-5 el değiştiriyor. Aracıların payları, bazen de spekülatif müdahaleler et fiyatlarını yükseltiyor" dedi. Etin son tüketiciye uygun fiyata ulaştırılması için aracıların devreden çıkartılması gerektiğini belirten Tunç, şöyle konuştu: "Etin ucuz olması için mutlaka üretimin artırılması, üretimin artırılması için de üreticinin önünü görmesi gerekiyor. Vatandaşların ucuza et yiyebilmesi için aradaki aracıların mutlaka çıkarılması lazım. Aracılar çıkarılmadığı müddetçe son tüketiciye etin ucuza yedirilmesi zor görünüyor. Et fiyatlarındaki artış da tüketimin azalmasına neden oluyor." Yerli üretime desteklerin sürmesi gerektiğini dile getiren Bülent Tunç, yem fiyatlarındaki artışın da et üreticilerini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.