Haksen ve Katılım Büro- Sen, Kazancı Yokuşu'na Karanfil Bıraktı
Haksen ve Katılım Büro-Sen üyesi bir grup, Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenleri andı.
Haksen ve Katılım Büro-Sen üyesi bir grup, Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenleri andı.
Hak ve Emeğin Sendikaları üyesi ile Katılımcı Büro Çalışanları Sendikaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı'na gelen konfederasyon üyeleri, Kazancı Yokuşu'na geçerek, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı. Burada açıklama yapa sendika temsilcileri daha sonra Taksim anıtına geçti.
Taksim anıtına çelenk bırakan sendika üyeleri 1 Mayıs 1977'de ölenler için saygı duruşunda bulunulmasını ardından alandan ayrıldı. - İSTANBUL