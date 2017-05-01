Haksen ve Katılım Büro- Sen, Kazancı Yokuşu'na Karanfil Bıraktı

Haksen ve Katılım Büro-Sen üyesi bir grup, Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenleri andı.

Haksen ve Katılım Büro- Sen, Kazancı Yokuşu'na Karanfil Bıraktı

Haksen ve Katılım Büro-Sen üyesi bir grup, Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenleri andı.

Hak ve Emeğin Sendikaları üyesi ile Katılımcı Büro Çalışanları Sendikaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı'na gelen konfederasyon üyeleri, Kazancı Yokuşu'na geçerek, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı. Burada açıklama yapa sendika temsilcileri daha sonra Taksim anıtına geçti.

Taksim anıtına çelenk bırakan sendika üyeleri 1 Mayıs 1977'de ölenler için saygı duruşunda bulunulmasını ardından alandan ayrıldı. - İSTANBUL

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