Haber-Kamera Mehmet İLKAY ÖZER İSTANBUL DHA
Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. Yazar Necmiye Alpay çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haklarında Tahliye Kararı Verilen İki Yazar Serbest
Haber-Kamera Mehmet İLKAY ÖZER İSTANBUL DHA Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.
Haber-Kamera Mehmet İLKAY ÖZER İSTANBUL DHA
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