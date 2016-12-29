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Haklarında Tahliye Kararı Verilen Iki Yazar Serbest

Haklarında Tahliye Kararı Verilen Iki Yazar Serbest

Haber-Kamera Mehmet İLKAY ÖZER İSTANBUL DHAMahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.

Haklarında Tahliye Kararı Verilen Iki Yazar Serbest

Haber-Kamera Mehmet İLKAY ÖZER İSTANBUL DHA

Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. Yazar Necmiye Alpay çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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